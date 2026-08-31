Highlights of 43rd edition of Mexico City Marathon

Runners participate in the 43rd edition of the Mexico City Marathon in Mexico City, capital of Mexico, on Aug. 30, 2026. (Photo by Francisco Canedo/Xinhua)
Runners participate in the 43rd edition of the Mexico City Marathon in Mexico City, capital of Mexico, on Aug. 30, 2026. (Photo by Francisco Canedo/Xinhua)
A visually impaired runner (L) participates in the 43rd edition of the Mexico City Marathon in Mexico City, capital of Mexico, on Aug. 30, 2026. (Photo by Francisco Canedo/Xinhua)
A wheelchair athlete participates in the 43rd edition of the Mexico City Marathon in Mexico City, capital of Mexico, on Aug. 30, 2026. (Photo by Francisco Canedo/Xinhua)