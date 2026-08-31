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Highlights of 43rd edition of Mexico City Marathon
By Xinhua Published: Aug 31, 2026 02:31 PM
Runners participate in the 43rd edition of the Mexico City Marathon in Mexico City, capital of Mexico, on Aug. 30, 2026. (Photo by Francisco Canedo/Xinhua)

Runners participate in the 43rd edition of the Mexico City Marathon in Mexico City, capital of Mexico, on Aug. 30, 2026. (Photo by Francisco Canedo/Xinhua)


Runners participate in the 43rd edition of the Mexico City Marathon in Mexico City, capital of Mexico, on Aug. 30, 2026. (Photo by Francisco Canedo/Xinhua)

Runners participate in the 43rd edition of the Mexico City Marathon in Mexico City, capital of Mexico, on Aug. 30, 2026. (Photo by Francisco Canedo/Xinhua)



A visually impaired runner (L) participates in the 43rd edition of the Mexico City Marathon in Mexico City, capital of Mexico, on Aug. 30, 2026. (Photo by Francisco Canedo/Xinhua)

A visually impaired runner (L) participates in the 43rd edition of the Mexico City Marathon in Mexico City, capital of Mexico, on Aug. 30, 2026. (Photo by Francisco Canedo/Xinhua)



A wheelchair athlete participates in the 43rd edition of the Mexico City Marathon in Mexico City, capital of Mexico, on Aug. 30, 2026. (Photo by Francisco Canedo/Xinhua)

A wheelchair athlete participates in the 43rd edition of the Mexico City Marathon in Mexico City, capital of Mexico, on Aug. 30, 2026. (Photo by Francisco Canedo/Xinhua)