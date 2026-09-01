Indonesia's Mount Sinabung erupts, volcanic ash blankets Berastagi

Volcanic materials are seen spewing from Mount Sinabung in North Sumatra Province, Indonesia, Aug. 31, 2026. Mount Sinabung in Indonesia's North Sumatra province erupted Monday morning, sending volcanic ash over the nearby city of Berastagi, a local monitoring official said. (Photo by Adiva Niki/Xinhua)Mount Sinabung in Indonesia's North Sumatra province erupted Monday morning, sending volcanic ash over the nearby city of Berastagi, a local monitoring official said.
Volcanic materials are seen spewing from Mount Sinabung in North Sumatra Province, Indonesia, Aug. 31, 2026. Mount Sinabung in Indonesia's North Sumatra province erupted Monday morning, sending volcanic ash over the nearby city of Berastagi, a local monitoring official said. (Photo by Adiva Niki/Xinhua)
Volcanic materials are seen spewing from Mount Sinabung in North Sumatra Province, Indonesia, Aug. 31, 2026. Mount Sinabung in Indonesia's North Sumatra province erupted Monday morning, sending volcanic ash over the nearby city of Berastagi, a local monitoring official said. (Photo by Sarianto/Xinhua)