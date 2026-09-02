Venezuela's main airport resumes operations at temporary terminals

Passengers line up for check-in procedures in a temporary terminal at Maiquetia International Airport in Maiquetia, La Guaira state, Venezuela, on Sept. 1, 2026. Maiquetia International Airport, Venezuela's main airport serving Caracas, formally resumed commercial operations Tuesday at temporary terminals built after its original infrastructure was damaged by the June 24 earthquakes. (Photo by Marcos Salgado/Xinhua)
Airport personnel and members of the Bolivarian National Police are seen at a gate of a temporary terminal of the Maiquetia International Airport, in Maiquetia, La Guaira state, Venezuela, on Sept. 1, 2026. Maiquetia International Airport, Venezuela's main airport serving Caracas, formally resumed commercial operations Tuesday at temporary terminals built after its original infrastructure was damaged by the June 24 earthquakes. (Photo by Marcos Salgado/Xinhua)
Passengers are seen at a documentation check in a provisional terminal at the Maiquetia International Airport, in Maiquetia, La Guaira state, Venezuela, on Sept. 1, 2026. Maiquetia International Airport, Venezuela's main airport serving Caracas, formally resumed commercial operations Tuesday at temporary terminals built after its original infrastructure was damaged by the June 24 earthquakes. (Photo by Marcos Salgado/Xinhua)Maiquetia International Airport, Venezuela's main airport serving Caracas, formally resumed commercial operations Tuesday at temporary terminals built after its original infrastructure was damaged by the June 24 earthquakes.