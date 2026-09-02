Salt farms enter harvest season in China's Hebei

An aerial drone photo taken on Sept. 1, 2026 shows a salt farm in harvest season in Tangshan City, north China's Hebei Province. (Photo by Li Lei/Xinhua)
People work at a salt farm in Tangshan City, north China's Hebei Province, Sept. 1, 2026. (Photo by Li Lei/Xinhua)
People work at a salt farm in Tangshan City, north China's Hebei Province, Sept. 1, 2026. (Photo by Li Lei/Xinhua)
A worker harvests salt at a salt farm in Tangshan City, north China's Hebei Province, Sept. 1, 2026. (Photo by Li Lei/Xinhua)