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Salt farms enter harvest season in China's Hebei
By Xinhua Published: Sep 02, 2026 10:51 AM
An aerial drone photo taken on Sept. 1, 2026 shows a salt farm in harvest season in Tangshan City, north China's Hebei Province. (Photo by Li Lei/Xinhua)

An aerial drone photo taken on Sept. 1, 2026 shows a salt farm in harvest season in Tangshan City, north China's Hebei Province. (Photo by Li Lei/Xinhua)


People work at a salt farm in Tangshan City, north China's Hebei Province, Sept. 1, 2026. (Photo by Li Lei/Xinhua)

People work at a salt farm in Tangshan City, north China's Hebei Province, Sept. 1, 2026. (Photo by Li Lei/Xinhua)



People work at a salt farm in Tangshan City, north China's Hebei Province, Sept. 1, 2026. (Photo by Li Lei/Xinhua)

People work at a salt farm in Tangshan City, north China's Hebei Province, Sept. 1, 2026. (Photo by Li Lei/Xinhua)



A worker harvests salt at a salt farm in Tangshan City, north China's Hebei Province, Sept. 1, 2026. (Photo by Li Lei/Xinhua)

A worker harvests salt at a salt farm in Tangshan City, north China's Hebei Province, Sept. 1, 2026. (Photo by Li Lei/Xinhua)