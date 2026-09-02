Temporary water stations serve Jerusalem residents amid water outages

A water supply point is set up on a street in Jerusalem, Sept. 1, 2026. Several Jerusalem neighborhoods experienced prolonged water outages, while alternative supplies and public water taps were provided. (Photo by Jamal Awad/Xinhua)

A water supply point is set up on a street in Jerusalem, Sept. 1, 2026. Several Jerusalem neighborhoods experienced prolonged water outages, while alternative supplies and public water taps were provided. (Photo by Jamal Awad/Xinhua)

A man fetches water at a water supply point in Jerusalem, Sept. 1, 2026. Several Jerusalem neighborhoods experienced prolonged water outages, while alternative supplies and public water taps were provided. (Photo by Jamal Awad/Xinhua)