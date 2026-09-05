Guests visit cities in Guangdong ahead of Asia-Pacific Media Forum

Guests visit Chinese wind turbine maker Mingyang Smart Energy Group in Zhongshan City, south China's Guangdong Province, Sept. 4, 2026.
Guests visit the Yakou Village in Zhongshan, south China's Guangdong Province, Sept. 4, 2026.(Xinhua/Liang Xu)
A guest learns about a BYD car in the exhibition hall at BYD's headquarters in Shenzhen, south China's Guangdong Province, Sept. 4, 2026.(Xinhua/Dai Mingxuan)
A guest takes photos of a BYD car in the exhibition hall at BYD's headquarters in Shenzhen, south China's Guangdong Province, Sept. 4, 2026.(Xinhua/Dai Mingxuan)