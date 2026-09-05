PHOTO / CHINA
Guests visit cities in Guangdong ahead of Asia-Pacific Media Forum
By Xinhua Published: Sep 05, 2026 03:35 PM
Guests visit Chinese wind turbine maker Mingyang Smart Energy Group in Zhongshan City, south China's Guangdong Province, Sept. 4, 2026.

Guests visit Chinese wind turbine maker Mingyang Smart Energy Group in Zhongshan City, south China's Guangdong Province, Sept. 4, 2026.


Guests visit the Yakou Village in Zhongshan, south China's Guangdong Province, Sept. 4, 2026.(Xinhua/Liang Xu)

Guests visit the Yakou Village in Zhongshan, south China's Guangdong Province, Sept. 4, 2026.(Xinhua/Liang Xu)


A guest learns about a BYD car in the exhibition hall at BYD's headquarters in Shenzhen, south China's Guangdong Province, Sept. 4, 2026.(Xinhua/Dai Mingxuan)

A guest learns about a BYD car in the exhibition hall at BYD's headquarters in Shenzhen, south China's Guangdong Province, Sept. 4, 2026.(Xinhua/Dai Mingxuan)


A guest takes photos of a BYD car in the exhibition hall at BYD's headquarters in Shenzhen, south China's Guangdong Province, Sept. 4, 2026.(Xinhua/Dai Mingxuan)

A guest takes photos of a BYD car in the exhibition hall at BYD's headquarters in Shenzhen, south China's Guangdong Province, Sept. 4, 2026.(Xinhua/Dai Mingxuan)