View of flower field at scenic area in Bijie, China's Guizhou

This photo taken on Sept. 5, 2026 shows the view of a flower field at a scenic area in Bijie, southwest China's Guizhou Province. (Photo: Xinhua)
A drone photo taken on Sept. 5, 2026 shows tourists enjoying the view of a flower field at a scenic area in Bijie, southwest China's Guizhou Province. (Photo: Xinhua)
A drone photo taken on Sept. 5, 2026 shows tourists enjoying the view of a flower field at a scenic area in Bijie, southwest China's Guizhou Province. (Photo: Xinhua)
Tourists enjoy the view of a flower field at a scenic area in Bijie, southwest China's Guizhou Province, Sept. 5, 2026. (Photo: Xinhua)