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View of flower field at scenic area in Bijie, China's Guizhou
By Xinhua Published: Sep 06, 2026 07:27 AM
This photo taken on Sept. 5, 2026 shows the view of a flower field at a scenic area in Bijie, southwest China's Guizhou Province. (Photo: Xinhua)

This photo taken on Sept. 5, 2026 shows the view of a flower field at a scenic area in Bijie, southwest China's Guizhou Province. (Photo: Xinhua)


A drone photo taken on Sept. 5, 2026 shows tourists enjoying the view of a flower field at a scenic area in Bijie, southwest China's Guizhou Province. (Photo: Xinhua)

A drone photo taken on Sept. 5, 2026 shows tourists enjoying the view of a flower field at a scenic area in Bijie, southwest China's Guizhou Province. (Photo: Xinhua)



A drone photo taken on Sept. 5, 2026 shows tourists enjoying the view of a flower field at a scenic area in Bijie, southwest China's Guizhou Province. (Photo: Xinhua)

A drone photo taken on Sept. 5, 2026 shows tourists enjoying the view of a flower field at a scenic area in Bijie, southwest China's Guizhou Province. (Photo: Xinhua)



Tourists enjoy the view of a flower field at a scenic area in Bijie, southwest China's Guizhou Province, Sept. 5, 2026. (Photo: Xinhua)

Tourists enjoy the view of a flower field at a scenic area in Bijie, southwest China's Guizhou Province, Sept. 5, 2026. (Photo: Xinhua)