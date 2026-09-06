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Lille Braderie 2026 flea market opens in France
By Xinhua Published: Sep 06, 2026 08:29 AM
A visitor looks at items during the Lille Braderie 2026 in Lille, north France, Sept. 5, 2026. The annual Lille Braderie, one of Europe's largest flea markets, kicked off on Saturday. (Photo: Xinhua)

A visitor looks at items during the Lille Braderie 2026 in Lille, north France, Sept. 5, 2026. The annual Lille Braderie, one of Europe's largest flea markets, kicked off on Saturday. (Photo: Xinhua)


People visit the Lille Braderie 2026 in Lille, north France, Sept. 5, 2026. The annual Lille Braderie, one of Europe's largest flea markets, kicked off on Saturday. (Photo: Xinhua)

People visit the Lille Braderie 2026 in Lille, north France, Sept. 5, 2026. The annual Lille Braderie, one of Europe's largest flea markets, kicked off on Saturday. (Photo: Xinhua)



People look at items during the Lille Braderie 2026 in Lille, north France, Sept. 5, 2026. The annual Lille Braderie, one of Europe's largest flea markets, kicked off on Saturday. (Photo: Xinhua)

People look at items during the Lille Braderie 2026 in Lille, north France, Sept. 5, 2026. The annual Lille Braderie, one of Europe's largest flea markets, kicked off on Saturday. (Photo: Xinhua)



People look at items during the Lille Braderie 2026 in Lille, north France, Sept. 5, 2026. The annual Lille Braderie, one of Europe's largest flea markets, kicked off on Saturday. (Photo: Xinhua)

People look at items during the Lille Braderie 2026 in Lille, north France, Sept. 5, 2026. The annual Lille Braderie, one of Europe's largest flea markets, kicked off on Saturday. (Photo: Xinhua)