Traditional copper market Souk al-Safafeer opens in Iraq

Copper items are displayed at Souk al-Safafeer, a traditional copper market, in Baghdad, Iraq, on Sept. 5, 2026. (Photo: Xinhua)
An artisan works on a copper item at Souk al-Safafeer, a traditional copper market, in Baghdad, Iraq, on Sept. 5, 2026. (Photo: Xinhua)
A man cleans a copper item at Souk al-Safafeer, a traditional copper market, in Baghdad, Iraq, on Sept. 5, 2026. (Photo: Xinhua)
A man arranges copper items at Souk al-Safafeer, a traditional copper market, in Baghdad, Iraq, on Sept. 5, 2026. (Photo: Xinhua)