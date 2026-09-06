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Traditional copper market Souk al-Safafeer opens in Iraq
By Xinhua Published: Sep 06, 2026 08:43 AM
Copper items are displayed at Souk al-Safafeer, a traditional copper market, in Baghdad, Iraq, on Sept. 5, 2026. (Photo: Xinhua)

Copper items are displayed at Souk al-Safafeer, a traditional copper market, in Baghdad, Iraq, on Sept. 5, 2026. (Photo: Xinhua)


An artisan works on a copper item at Souk al-Safafeer, a traditional copper market, in Baghdad, Iraq, on Sept. 5, 2026. (Photo: Xinhua)

An artisan works on a copper item at Souk al-Safafeer, a traditional copper market, in Baghdad, Iraq, on Sept. 5, 2026. (Photo: Xinhua)



A man cleans a copper item at Souk al-Safafeer, a traditional copper market, in Baghdad, Iraq, on Sept. 5, 2026. (Photo: Xinhua)

A man cleans a copper item at Souk al-Safafeer, a traditional copper market, in Baghdad, Iraq, on Sept. 5, 2026. (Photo: Xinhua)



A man arranges copper items at Souk al-Safafeer, a traditional copper market, in Baghdad, Iraq, on Sept. 5, 2026. (Photo: Xinhua)

A man arranges copper items at Souk al-Safafeer, a traditional copper market, in Baghdad, Iraq, on Sept. 5, 2026. (Photo: Xinhua)