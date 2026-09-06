Indonesia International Pet Expo 2026

A man holds a pet monkey during Indonesia International Pet Expo (IIPE) 2026 in Tangerang, Banten province, Indonesia, Sept. 5, 2026. The IIPE is a leading platform in Indonesia for pet-related products and services, drawing pet lovers and industry professionals. (Photo: Xinhua)
A visitor looks at a fish during Indonesia International Pet Expo (IIPE) 2026 in Tangerang, Banten province, Indonesia, Sept. 5, 2026. The IIPE is a leading platform in Indonesia for pet-related products and services, drawing pet lovers and industry professionals. (Photo: Xinhua)