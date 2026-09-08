A glimpse of pig-breeding center in China's Zhengzhou

This photo taken on Sept. 7, 2026 shows an information screen at a pig-breeding center in Zhengzhou, central China's Henan Province. The pig-breeding center of Muyuan Foods Group Co., Ltd. covers a total area of 186.67 hectares, including 13 multi-storey pig farms. (Xinhua/Zhang Fan)

This photo taken on Sept. 7, 2026 shows the inside of a pig farm at a pig-breeding center in Zhengzhou, central China's Henan Province. The pig-breeding center of Muyuan Foods Group Co., Ltd. covers a total area of 186.67 hectares, including 13 multi-storey pig farms. (Xinhua/Zhang Fan)

This photo taken on Sept. 7, 2026 shows a pig-breeding center in Zhengzhou, central China's Henan Province. The pig-breeding center of Muyuan Foods Group Co., Ltd. covers a total area of 186.67 hectares, including 13 multi-storey pig farms. (Xinhua/Zhang Fan)

This photo taken on Sept. 7, 2026 shows an intelligent feed supply system at a pig-breeding center in Zhengzhou, central China's Henan Province. The pig-breeding center of Muyuan Foods Group Co., Ltd. covers a total area of 186.67 hectares, including 13 multi-storey pig farms. (Xinhua/Zhang Fan)