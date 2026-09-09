Egypt inaugurates 2nd El Alamein int'l airshow

Aircraft are on display at the El Alamein International Airshow at El Alamein International Airport in El Dabaa, Egypt, Sept. 8, 2026. Egyptian President Abdel Fattah El-Sisi on Tuesday inaugurated the second edition of the El Alamein International Airshow at El Alamein International Airport on Egypt's Mediterranean coast. (Xinhua/Ahmed Gomaa)Egyptian President Abdel Fattah El-Sisi on Tuesday inaugurated the second edition of the El Alamein International Airshow at El Alamein International Airport on Egypt's Mediterranean coast.
Visitors look at an aircraft on display at the El Alamein International Airshow at El Alamein International Airport in El Dabaa, Egypt, Sept. 8, 2026. Egyptian President Abdel Fattah El-Sisi on Tuesday inaugurated the second edition of the El Alamein International Airshow at El Alamein International Airport on Egypt's Mediterranean coast. (Xinhua/Ahmed Gomaa)
Aircraft are on display at the El Alamein International Airshow at El Alamein International Airport in El Dabaa, Egypt, Sept. 8, 2026. Egyptian President Abdel Fattah El-Sisi on Tuesday inaugurated the second edition of the El Alamein International Airshow at El Alamein International Airport on Egypt's Mediterranean coast. (Xinhua/Ahmed Gomaa)