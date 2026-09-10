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Aftermath of Russian strikes in Kiev, Ukraine
By Xinhua Published: Sep 10, 2026 09:00 AM
This photo taken on Sept. 8, 2026 shows a scene after Russian strikes in Kiev, Ukraine. Seven people were killed as Russia struck Kiev region with drones and missiles overnight. (Photo by Peter Druk/Xinhua)

This photo taken on Sept. 8, 2026 shows a scene after Russian strikes in Kiev, Ukraine. Seven people were killed as Russia struck Kiev region with drones and missiles overnight. (Photo by Peter Druk/Xinhua)


This photo taken on Sept. 8, 2026 shows firefighters working to put out a fire on a building after Russian strikes in Kiev, Ukraine. Seven people were killed as Russia struck Kiev region with drones and missiles overnight. (Photo by Peter Druk/Xinhua)

This photo taken on Sept. 8, 2026 shows firefighters working to put out a fire on a building after Russian strikes in Kiev, Ukraine. Seven people were killed as Russia struck Kiev region with drones and missiles overnight. (Photo by Peter Druk/Xinhua)



This photo taken on Sept. 8, 2026 shows a scene after Russian strikes in Kiev, Ukraine. Seven people were killed as Russia struck Kiev region with drones and missiles overnight. (Photo by Peter Druk/Xinhua)

This photo taken on Sept. 8, 2026 shows a scene after Russian strikes in Kiev, Ukraine. Seven people were killed as Russia struck Kiev region with drones and missiles overnight. (Photo by Peter Druk/Xinhua)



This photo taken on Sept. 8, 2026 shows firefighters working to put out a fire on a building after Russian strikes in Kiev, Ukraine. Seven people were killed as Russia struck Kiev region with drones and missiles overnight. (Photo by Peter Druk/Xinhua)

This photo taken on Sept. 8, 2026 shows firefighters working to put out a fire on a building after Russian strikes in Kiev, Ukraine. Seven people were killed as Russia struck Kiev region with drones and missiles overnight. (Photo by Peter Druk/Xinhua)