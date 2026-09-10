Aftermath of Russian strikes in Kiev, Ukraine

This photo taken on Sept. 8, 2026 shows a scene after Russian strikes in Kiev, Ukraine. Seven people were killed as Russia struck Kiev region with drones and missiles overnight. (Photo by Peter Druk/Xinhua)
This photo taken on Sept. 8, 2026 shows firefighters working to put out a fire on a building after Russian strikes in Kiev, Ukraine. Seven people were killed as Russia struck Kiev region with drones and missiles overnight. (Photo by Peter Druk/Xinhua)
This photo taken on Sept. 8, 2026 shows a scene after Russian strikes in Kiev, Ukraine. Seven people were killed as Russia struck Kiev region with drones and missiles overnight. (Photo by Peter Druk/Xinhua)
This photo taken on Sept. 8, 2026 shows firefighters working to put out a fire on a building after Russian strikes in Kiev, Ukraine. Seven people were killed as Russia struck Kiev region with drones and missiles overnight. (Photo by Peter Druk/Xinhua)