PHOTO / CHINA
2026 China Mining Conference and Exhibition held in Tianjin
By Xinhua Published: Sep 11, 2026 08:14 AM
People visit the 2026 China Mining Conference and Exhibition in north China's Tianjin Municipality, Sept. 10, 2026. (Xinhua/Li Ran)

People visit the 2026 China Mining Conference and Exhibition in north China's Tianjin Municipality, Sept. 10, 2026. (Xinhua/Li Ran)


People visit the 2026 China Mining Conference and Exhibition in north China's Tianjin Municipality, Sept. 10, 2026. (Xinhua/Sun Fanyue)

People visit the 2026 China Mining Conference and Exhibition in north China's Tianjin Municipality, Sept. 10, 2026. (Xinhua/Sun Fanyue)



People visit the 2026 China Mining Conference and Exhibition in north China's Tianjin Municipality, Sept. 10, 2026. (Xinhua/Sun Fanyue)

People visit the 2026 China Mining Conference and Exhibition in north China's Tianjin Municipality, Sept. 10, 2026. (Xinhua/Sun Fanyue)



People visit the 2026 China Mining Conference and Exhibition in north China's Tianjin Municipality, Sept. 10, 2026. (Xinhua/Sun Fanyue)

People visit the 2026 China Mining Conference and Exhibition in north China's Tianjin Municipality, Sept. 10, 2026. (Xinhua/Sun Fanyue)