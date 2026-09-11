2026 China Mining Conference and Exhibition held in Tianjin

People visit the 2026 China Mining Conference and Exhibition in north China's Tianjin Municipality, Sept. 10, 2026. (Xinhua/Li Ran)
People visit the 2026 China Mining Conference and Exhibition in north China's Tianjin Municipality, Sept. 10, 2026. (Xinhua/Sun Fanyue)
People visit the 2026 China Mining Conference and Exhibition in north China's Tianjin Municipality, Sept. 10, 2026. (Xinhua/Sun Fanyue)
People visit the 2026 China Mining Conference and Exhibition in north China's Tianjin Municipality, Sept. 10, 2026. (Xinhua/Sun Fanyue)