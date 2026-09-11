Farmers busy with farm work in C China's Hubei

A drone photo taken on Sept. 10, 2026 shows farmers working in a kale field in Jiayu County, central China's Hubei Province. As early autumn sets in, farmers are busy with farm work in Hubei, one of China's leading provinces in terms of agricultural output. (Xinhua/Xiao Yijiu)
An aerial drone photo taken on Sept. 10, 2026 shows farmers working in a kale field in Jiayu County, central China's Hubei Province. As early autumn sets in, farmers are busy with farm work in Hubei, one of China's leading provinces in terms of agricultural output. (Xinhua/Xiao Yijiu)
A staff member works at a grain storage facility under Sinograin in Xiantao City, central China's Hubei Province, Sept. 10, 2026. As early autumn sets in, farmers are busy with farm work in Hubei, one of China's leading provinces in terms of agricultural output. (Xinhua/Xiao Yijiu)
A staff member works at a grain storage facility under Sinograin in Xiantao City, central China's Hubei Province, Sept. 10, 2026. As early autumn sets in, farmers are busy with farm work in Hubei, one of China's leading provinces in terms of agricultural output. (Xinhua/Xiao Yijiu)