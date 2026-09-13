37th Shanghai Tourism Festival parade launched at Bund in Shanghai

An art troupe from Peru performs during the parade of the Shanghai Tourism Festival in Shanghai, east China, Sept. 12, 2026. The 37th Shanghai Tourism Festival parade was launched at the Bund in Shanghai on Saturday. A total of 21 floats and 21 performing teams took part in the parade. Photo: Xinhua
A troupe themed on the 48th WorldSkills Competition attends the parade of the Shanghai Tourism Festival in Shanghai, east China, Sept. 12, 2026. The 37th Shanghai Tourism Festival parade was launched at the Bund in Shanghai on Saturday. A total of 21 floats and 21 performing teams took part in the parade. Photo: Xinhua
A Hakka art troupe from Sanming City of southeast China's Fujian Province performs during the parade of the Shanghai Tourism Festival in Shanghai, east China, Sept. 12, 2026. The 37th Shanghai Tourism Festival parade was launched at the Bund in Shanghai on Saturday. A total of 21 floats and 21 performing teams took part in the parade. Photo: Xinhua
An art troupe of the LEGOLAND Shanghai Resort performs during the parade of the Shanghai Tourism Festival in Shanghai, east China, Sept. 12, 2026. The 37th Shanghai Tourism Festival parade was launched at the Bund in Shanghai on Saturday. A total of 21 floats and 21 performing teams took part in the parade. Photo: Xinhua
An art troupe of Shanghai Disneyland Resort performs during the parade of the Shanghai Tourism Festival in Shanghai, east China, Sept. 12, 2026. The 37th Shanghai Tourism Festival parade was launched at the Bund in Shanghai on Saturday. A total of 21 floats and 21 performing teams took part in the parade. Photo: Xinhua
An art troupe from Thailand performs during the parade of the Shanghai Tourism Festival in Shanghai, east China, Sept. 12, 2026. The 37th Shanghai Tourism Festival parade was launched at the Bund in Shanghai on Saturday. A total of 21 floats and 21 performing teams took part in the parade. Photo: Xinhua
An art troupe from Huaihua City of central China's Hunan Province performs during the parade of the Shanghai Tourism Festival in Shanghai, east China, Sept. 12, 2026. The 37th Shanghai Tourism Festival parade was launched at the Bund in Shanghai on Saturday. A total of 21 floats and 21 performing teams took part in the parade. Photo: Xinhua
An art troupe from Spain performs during the parade of the Shanghai Tourism Festival in Shanghai, east China, Sept. 12, 2026. The 37th Shanghai Tourism Festival parade was launched at the Bund in Shanghai on Saturday. A total of 21 floats and 21 performing teams took part in the parade. Photo: Xinhua
An art troupe of the Shanghai Haichang Ocean Park performs during the parade of the Shanghai Tourism Festival in Shanghai, east China, Sept. 12, 2026. The 37th Shanghai Tourism Festival parade was launched at the Bund in Shanghai on Saturday. A total of 21 floats and 21 performing teams took part in the parade. Photo: Xinhua
A folk dance troupe from Mexico performs during the parade of the Shanghai Tourism Festival in Shanghai, east China, Sept. 12, 2026. The 37th Shanghai Tourism Festival parade was launched at the Bund in Shanghai on Saturday. A total of 21 floats and 21 performing teams took part in the parade. Photo: Xinhua
A Yingge folk dance troupe from Puning of south China's Guangdong Province performs during the parade of the Shanghai Tourism Festival in Shanghai, east China, Sept. 12, 2026. The 37th Shanghai Tourism Festival parade was launched at the Bund in Shanghai on Saturday. A total of 21 floats and 21 performing teams took part in the parade. Photo: Xinhua