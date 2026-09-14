People fly kites during Australia's annual kite festival in Sydney

People fly kites during Australia's annual kite festival, the Festival of the Winds, at Bondi Beach in Sydney, Australia, Sept. 13, 2026. (Xinhua/Gong Bing)
People fly kites during Australia's annual kite festival, the Festival of the Winds, at Bondi Beach in Sydney, Australia, Sept. 13, 2026. (Xinhua/Gong Bing)
People watch kites during Australia's annual kite festival, the Festival of the Winds, at Bondi Beach in Sydney, Australia, Sept. 13, 2026. (Xinhua/Gong Bing)
A woman flies a kite during Australia's annual kite festival, the Festival of the Winds, at Bondi Beach in Sydney, Australia, Sept. 13, 2026. (Xinhua/Gong Bing)