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People fly kites during Australia's annual kite festival in Sydney
By Xinhua Published: Sep 14, 2026 09:17 AM
People fly kites during Australia's annual kite festival, the Festival of the Winds, at Bondi Beach in Sydney, Australia, Sept. 13, 2026. (Xinhua/Gong Bing)

People fly kites during Australia's annual kite festival, the Festival of the Winds, at Bondi Beach in Sydney, Australia, Sept. 13, 2026. (Xinhua/Gong Bing)


People fly kites during Australia's annual kite festival, the Festival of the Winds, at Bondi Beach in Sydney, Australia, Sept. 13, 2026. (Xinhua/Gong Bing)

People fly kites during Australia's annual kite festival, the Festival of the Winds, at Bondi Beach in Sydney, Australia, Sept. 13, 2026. (Xinhua/Gong Bing)



People watch kites during Australia's annual kite festival, the Festival of the Winds, at Bondi Beach in Sydney, Australia, Sept. 13, 2026. (Xinhua/Gong Bing)

People watch kites during Australia's annual kite festival, the Festival of the Winds, at Bondi Beach in Sydney, Australia, Sept. 13, 2026. (Xinhua/Gong Bing)



A woman flies a kite during Australia's annual kite festival, the Festival of the Winds, at Bondi Beach in Sydney, Australia, Sept. 13, 2026. (Xinhua/Gong Bing)

A woman flies a kite during Australia's annual kite festival, the Festival of the Winds, at Bondi Beach in Sydney, Australia, Sept. 13, 2026. (Xinhua/Gong Bing)