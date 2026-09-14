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Drone show staged along Ganjiang River in Nanchang, China's Jiangxi
By Xinhua Published: Sep 14, 2026 11:46 AM
A drone show is staged over a square along Ganjiang River in Nanchang, east China's Jiangxi Province, Sept. 12, 2026. (Xinhua/Zhou Mi)

A drone show is staged over a square along Ganjiang River in Nanchang, east China's Jiangxi Province, Sept. 12, 2026. (Xinhua/Zhou Mi)


A drone show is staged over a square along Ganjiang River in Nanchang, east China's Jiangxi Province, Sept. 12, 2026. (Xinhua/Zhou Mi)

A drone show is staged over a square along Ganjiang River in Nanchang, east China's Jiangxi Province, Sept. 12, 2026. (Xinhua/Zhou Mi)



A drone show is staged over a square along Ganjiang River in Nanchang, east China's Jiangxi Province, Sept. 12, 2026. (Xinhua/Zhou Mi)

A drone show is staged over a square along Ganjiang River in Nanchang, east China's Jiangxi Province, Sept. 12, 2026. (Xinhua/Zhou Mi)



A drone show is staged over a square along Ganjiang River in Nanchang, east China's Jiangxi Province, Sept. 12, 2026. (Xinhua/Zhou Mi)

A drone show is staged over a square along Ganjiang River in Nanchang, east China's Jiangxi Province, Sept. 12, 2026. (Xinhua/Zhou Mi)