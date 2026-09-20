2nd National Earthquake Drill 2026 held in Mexico City

Emergency rescue team members take part in the Second National Earthquake Drill 2026, in Mexico City, capital of Mexico, on Sept. 19, 2026. (Photo by Francisco Canedo/Xinhua)
Emergency rescue team members take part in the Second National Earthquake Drill 2026, in Mexico City, capital of Mexico, on Sept. 19, 2026. (Photo by Francisco Canedo/Xinhua)
Emergency rescue team members take part in the Second National Earthquake Drill 2026, in Mexico City, capital of Mexico, on Sept. 19, 2026. (Photo by Francisco Canedo/Xinhua)
Emergency rescue team members take part in the Second National Earthquake Drill 2026, in Mexico City, capital of Mexico, on Sept. 19, 2026. (Photo by Francisco Canedo/Xinhua)
Emergency rescue team members take part in the Second National Earthquake Drill 2026, in Mexico City, capital of Mexico, on Sept. 19, 2026. (Photo by Francisco Canedo/Xinhua)
Emergency rescue team members take part in the Second National Earthquake Drill 2026, in Mexico City, capital of Mexico, on Sept. 19, 2026. (Photo by Francisco Canedo/Xinhua)
People take part in the Second National Earthquake Drill 2026, in Mexico City, capital of Mexico, on Sept. 19, 2026. (Photo by Francisco Canedo/Xinhua)
Emergency rescue team members take part in the Second National Earthquake Drill 2026, in Mexico City, capital of Mexico, on Sept. 19, 2026. (Photo by Francisco Canedo/Xinhua)
A police helicopter takes part in the Second National Earthquake Drill 2026, in Mexico City, capital of Mexico, on Sept. 19, 2026. (Photo by Francisco Canedo/Xinhua)
Emergency rescue team members and rescue dogs take part in the Second National Earthquake Drill 2026, in Mexico City, capital of Mexico, on Sept. 19, 2026. (Photo by Francisco Canedo/Xinhua)