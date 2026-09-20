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2nd National Earthquake Drill 2026 held in Mexico City
By Xinhua Published: Sep 20, 2026 10:04 AM
Emergency rescue team members take part in the Second National Earthquake Drill 2026, in Mexico City, capital of Mexico, on Sept. 19, 2026. (Photo by Francisco Canedo/Xinhua)

Emergency rescue team members take part in the Second National Earthquake Drill 2026, in Mexico City, capital of Mexico, on Sept. 19, 2026. (Photo by Francisco Canedo/Xinhua)


Emergency rescue team members take part in the Second National Earthquake Drill 2026, in Mexico City, capital of Mexico, on Sept. 19, 2026. (Photo by Francisco Canedo/Xinhua)

Emergency rescue team members take part in the Second National Earthquake Drill 2026, in Mexico City, capital of Mexico, on Sept. 19, 2026. (Photo by Francisco Canedo/Xinhua)


Emergency rescue team members take part in the Second National Earthquake Drill 2026, in Mexico City, capital of Mexico, on Sept. 19, 2026. (Photo by Francisco Canedo/Xinhua)

Emergency rescue team members take part in the Second National Earthquake Drill 2026, in Mexico City, capital of Mexico, on Sept. 19, 2026. (Photo by Francisco Canedo/Xinhua)


Emergency rescue team members take part in the Second National Earthquake Drill 2026, in Mexico City, capital of Mexico, on Sept. 19, 2026. (Photo by Francisco Canedo/Xinhua)

Emergency rescue team members take part in the Second National Earthquake Drill 2026, in Mexico City, capital of Mexico, on Sept. 19, 2026. (Photo by Francisco Canedo/Xinhua)


Emergency rescue team members take part in the Second National Earthquake Drill 2026, in Mexico City, capital of Mexico, on Sept. 19, 2026. (Photo by Francisco Canedo/Xinhua)

Emergency rescue team members take part in the Second National Earthquake Drill 2026, in Mexico City, capital of Mexico, on Sept. 19, 2026. (Photo by Francisco Canedo/Xinhua)


Emergency rescue team members take part in the Second National Earthquake Drill 2026, in Mexico City, capital of Mexico, on Sept. 19, 2026. (Photo by Francisco Canedo/Xinhua)

Emergency rescue team members take part in the Second National Earthquake Drill 2026, in Mexico City, capital of Mexico, on Sept. 19, 2026. (Photo by Francisco Canedo/Xinhua)


People take part in the Second National Earthquake Drill 2026, in Mexico City, capital of Mexico, on Sept. 19, 2026. (Photo by Francisco Canedo/Xinhua)

People take part in the Second National Earthquake Drill 2026, in Mexico City, capital of Mexico, on Sept. 19, 2026. (Photo by Francisco Canedo/Xinhua)


Emergency rescue team members take part in the Second National Earthquake Drill 2026, in Mexico City, capital of Mexico, on Sept. 19, 2026. (Photo by Francisco Canedo/Xinhua)

Emergency rescue team members take part in the Second National Earthquake Drill 2026, in Mexico City, capital of Mexico, on Sept. 19, 2026. (Photo by Francisco Canedo/Xinhua)


A police helicopter takes part in the Second National Earthquake Drill 2026, in Mexico City, capital of Mexico, on Sept. 19, 2026. (Photo by Francisco Canedo/Xinhua)

A police helicopter takes part in the Second National Earthquake Drill 2026, in Mexico City, capital of Mexico, on Sept. 19, 2026. (Photo by Francisco Canedo/Xinhua)


Emergency rescue team members and rescue dogs take part in the Second National Earthquake Drill 2026, in Mexico City, capital of Mexico, on Sept. 19, 2026. (Photo by Francisco Canedo/Xinhua)

Emergency rescue team members and rescue dogs take part in the Second National Earthquake Drill 2026, in Mexico City, capital of Mexico, on Sept. 19, 2026. (Photo by Francisco Canedo/Xinhua)