PHOTO / WORLD
Sivrihisar Airshow kicks off in Türkiye
By Xinhua Published: Sep 20, 2026 10:10 AM
An aircraft performs during the Sivrihisar Airshow 2026 in Sivrihisar district of Eskisehir in Türkiye, Sept. 19, 2026. The annual Sivrihisar Airshow kicked off in Türkiye's Sivrihisar district of Eskisehir on Saturday. Photo: Xinhua

An aircraft performs during the Sivrihisar Airshow 2026 in Sivrihisar district of Eskisehir in Türkiye, Sept. 19, 2026. The annual Sivrihisar Airshow kicked off in Türkiye's Sivrihisar district of Eskisehir on Saturday. Photo: Xinhua


An aircraft performs during the Sivrihisar Airshow 2026 in Sivrihisar district of Eskisehir in Türkiye, Sept. 19, 2026. The annual Sivrihisar Airshow kicked off in Türkiye's Sivrihisar district of Eskisehir on Saturday. Photo: Xinhua

An aircraft performs during the Sivrihisar Airshow 2026 in Sivrihisar district of Eskisehir in Türkiye, Sept. 19, 2026. The annual Sivrihisar Airshow kicked off in Türkiye's Sivrihisar district of Eskisehir on Saturday. Photo: Xinhua


Aircraft perform during the Sivrihisar Airshow 2026 in Sivrihisar district of Eskisehir in Türkiye, Sept. 19, 2026. The annual Sivrihisar Airshow kicked off in Türkiye's Sivrihisar district of Eskisehir on Saturday. Photo: Xinhua

Aircraft perform during the Sivrihisar Airshow 2026 in Sivrihisar district of Eskisehir in Türkiye, Sept. 19, 2026. The annual Sivrihisar Airshow kicked off in Türkiye's Sivrihisar district of Eskisehir on Saturday. Photo: Xinhua


An aircraft performs during the Sivrihisar Airshow 2026 in Sivrihisar district of Eskisehir in Türkiye, Sept. 19, 2026. The annual Sivrihisar Airshow kicked off in Türkiye's Sivrihisar district of Eskisehir on Saturday. Photo: Xinhua

An aircraft performs during the Sivrihisar Airshow 2026 in Sivrihisar district of Eskisehir in Türkiye, Sept. 19, 2026. The annual Sivrihisar Airshow kicked off in Türkiye's Sivrihisar district of Eskisehir on Saturday. Photo: Xinhua


Aircraft perform during the Sivrihisar Airshow 2026 in Sivrihisar district of Eskisehir in Türkiye, Sept. 19, 2026. The annual Sivrihisar Airshow kicked off in Türkiye's Sivrihisar district of Eskisehir on Saturday. Photo: Xinhua

Aircraft perform during the Sivrihisar Airshow 2026 in Sivrihisar district of Eskisehir in Türkiye, Sept. 19, 2026. The annual Sivrihisar Airshow kicked off in Türkiye's Sivrihisar district of Eskisehir on Saturday. Photo: Xinhua


Aircraft perform during the Sivrihisar Airshow 2026 in Sivrihisar district of Eskisehir in Türkiye, Sept. 19, 2026. The annual Sivrihisar Airshow kicked off in Türkiye's Sivrihisar district of Eskisehir on Saturday. Photo: Xinhua

Aircraft perform during the Sivrihisar Airshow 2026 in Sivrihisar district of Eskisehir in Türkiye, Sept. 19, 2026. The annual Sivrihisar Airshow kicked off in Türkiye's Sivrihisar district of Eskisehir on Saturday. Photo: Xinhua


An aircraft performs during the Sivrihisar Airshow 2026 in Sivrihisar district of Eskisehir in Türkiye, Sept. 19, 2026. The annual Sivrihisar Airshow kicked off in Türkiye's Sivrihisar district of Eskisehir on Saturday. Photo: Xinhua

An aircraft performs during the Sivrihisar Airshow 2026 in Sivrihisar district of Eskisehir in Türkiye, Sept. 19, 2026. The annual Sivrihisar Airshow kicked off in Türkiye's Sivrihisar district of Eskisehir on Saturday. Photo: Xinhua


Aircraft perform during the Sivrihisar Airshow 2026 in Sivrihisar district of Eskisehir in Türkiye, Sept. 19, 2026. The annual Sivrihisar Airshow kicked off in Türkiye's Sivrihisar district of Eskisehir on Saturday. Photo: Xinhua

Aircraft perform during the Sivrihisar Airshow 2026 in Sivrihisar district of Eskisehir in Türkiye, Sept. 19, 2026. The annual Sivrihisar Airshow kicked off in Türkiye's Sivrihisar district of Eskisehir on Saturday. Photo: Xinhua