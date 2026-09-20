Sivrihisar Airshow kicks off in Türkiye

An aircraft performs during the Sivrihisar Airshow 2026 in Sivrihisar district of Eskisehir in Türkiye, Sept. 19, 2026. The annual Sivrihisar Airshow kicked off in Türkiye's Sivrihisar district of Eskisehir on Saturday. Photo: Xinhua
An aircraft performs during the Sivrihisar Airshow 2026 in Sivrihisar district of Eskisehir in Türkiye, Sept. 19, 2026. The annual Sivrihisar Airshow kicked off in Türkiye's Sivrihisar district of Eskisehir on Saturday. Photo: Xinhua
Aircraft perform during the Sivrihisar Airshow 2026 in Sivrihisar district of Eskisehir in Türkiye, Sept. 19, 2026. The annual Sivrihisar Airshow kicked off in Türkiye's Sivrihisar district of Eskisehir on Saturday. Photo: Xinhua
An aircraft performs during the Sivrihisar Airshow 2026 in Sivrihisar district of Eskisehir in Türkiye, Sept. 19, 2026. The annual Sivrihisar Airshow kicked off in Türkiye's Sivrihisar district of Eskisehir on Saturday. Photo: Xinhua
Aircraft perform during the Sivrihisar Airshow 2026 in Sivrihisar district of Eskisehir in Türkiye, Sept. 19, 2026. The annual Sivrihisar Airshow kicked off in Türkiye's Sivrihisar district of Eskisehir on Saturday. Photo: Xinhua
Aircraft perform during the Sivrihisar Airshow 2026 in Sivrihisar district of Eskisehir in Türkiye, Sept. 19, 2026. The annual Sivrihisar Airshow kicked off in Türkiye's Sivrihisar district of Eskisehir on Saturday. Photo: Xinhua
An aircraft performs during the Sivrihisar Airshow 2026 in Sivrihisar district of Eskisehir in Türkiye, Sept. 19, 2026. The annual Sivrihisar Airshow kicked off in Türkiye's Sivrihisar district of Eskisehir on Saturday. Photo: Xinhua
Aircraft perform during the Sivrihisar Airshow 2026 in Sivrihisar district of Eskisehir in Türkiye, Sept. 19, 2026. The annual Sivrihisar Airshow kicked off in Türkiye's Sivrihisar district of Eskisehir on Saturday. Photo: Xinhua