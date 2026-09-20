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Harvest fun
By VCG Published: Sep 20, 2026 08:41 PM
Children play a

Children play a "transportation contest" of vegetables and fruits at a kindergarten in Ji'an, East China's Jiangxi Province on September 20, 2026 to celebrate the autumn harvest. Photo: VCG




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