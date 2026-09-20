Harvest fun

Children play a "transportation contest" of vegetables and fruits at a kindergarten in Ji'an, East China's Jiangxi Province on September 20, 2026 to celebrate the autumn harvest. Photo: VCG
Children carry freshly harvested gourds at a kindergarten in Fanchang district, Wuhu, East China’s Anhui Province, on September ...
Hangzhou, Zhejiang Province, officially puts into operation the country’s first “all-in-one” electric mobility service hub integrating photovoltaic power ...
A villager harvests spring tea leaves at a tea plantation in Xinyu city, east China's Jiangxi Province, March ...