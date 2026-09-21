Hongsibu District of China's Ningxia builds photovoltaic greenhouses to boost green agriculture

A staff member works inside a water-saving photovoltaic greenhouse in Hongsibu District of Wuzhong, northwest China's Ningxia Hui Autonomous Region, Sept. 20, 2026. Based on local agricultural conditions, farmers in Hongsibu District have built photovoltaic greenhouses, integrating photovoltaic power generation, intelligent temperature control, and precision water-saving technologies. (Xinhua/Liu Yun)
A staff member works inside a water-saving photovoltaic greenhouse in Hongsibu District of Wuzhong, northwest China's Ningxia Hui Autonomous Region, Sept. 20, 2026. Based on local agricultural conditions, farmers in Hongsibu District have built photovoltaic greenhouses, integrating photovoltaic power generation, intelligent temperature control, and precision water-saving technologies. (Xinhua/Liu Yun)
A staff member checks on photovoltaic panels outside water-saving photovoltaic greenhouses in Hongsibu District of Wuzhong, northwest China's Ningxia Hui Autonomous Region, Sept. 20, 2026. Based on local agricultural conditions, farmers in Hongsibu District have built photovoltaic greenhouses, integrating photovoltaic power generation, intelligent temperature control, and precision water-saving technologies. (Xinhua/Liu Yun)
A staff member works inside a water-saving photovoltaic greenhouse in Hongsibu District of Wuzhong, northwest China's Ningxia Hui Autonomous Region, Sept. 20, 2026. Based on local agricultural conditions, farmers in Hongsibu District have built photovoltaic greenhouses, integrating photovoltaic power generation, intelligent temperature control, and precision water-saving technologies. (Xinhua/Liu Yun)