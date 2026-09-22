Students in primary and middle schools return to school across Algeria

Students prepare for class at a school in Algiers, Algeria, on Sept. 21, 2026. Nearly 12 million students in primary and middle schools across Algeria returned to school on Monday. (Photo by Billel Bensalem/Xinhua)
Students return to school in Algiers, Algeria, on Sept. 21, 2026. Nearly 12 million students in primary and middle schools across Algeria returned to school on Monday. (Photo by Billel Bensalem/Xinhua)
Students return to school in Algiers, Algeria, on Sept. 21, 2026. Nearly 12 million students in primary and middle schools across Algeria returned to school on Monday. (Photo by Billel Bensalem/Xinhua)
Students have a class at a school in Algiers, Algeria, on Sept. 21, 2026. Nearly 12 million students in primary and middle schools across Algeria returned to school on Monday. (Photo by Billel Bensalem/Xinhua)