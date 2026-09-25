PHOTO / CHINA
Robot-assisted knee replacement procedure performed at hospital in Tianjin
By Xinhua Published: Sep 25, 2026 07:24 AM
A surgeon guides the Mako robotic arm during a knee replacement surgery at Beichen Hospital of Nankai University in north China's Tianjin, Sept. 24, 2026.(Xinhua/Li Ran)

A surgeon guides the Mako robotic arm during a knee replacement surgery at Beichen Hospital of Nankai University in north China's Tianjin, Sept. 24, 2026.(Xinhua/Li Ran)


Medical members are pictured during a knee replacement surgery at Beichen Hospital of Nankai University in north China's Tianjin, Sept. 24, 2026. (Xinhua/Li Ran)

Medical members are pictured during a knee replacement surgery at Beichen Hospital of Nankai University in north China's Tianjin, Sept. 24, 2026. (Xinhua/Li Ran)



A surgeon guides the Mako robotic arm during a knee replacement surgery at Beichen Hospital of Nankai University in north China's Tianjin, Sept. 24, 2026. (Xinhua/Li Ran)

A surgeon guides the Mako robotic arm during a knee replacement surgery at Beichen Hospital of Nankai University in north China's Tianjin, Sept. 24, 2026. (Xinhua/Li Ran)



Medical members are pictured during a knee replacement surgery at Beichen Hospital of Nankai University in north China's Tianjin, Sept. 24, 2026. (Xinhua/Li Ran)

Medical members are pictured during a knee replacement surgery at Beichen Hospital of Nankai University in north China's Tianjin, Sept. 24, 2026. (Xinhua/Li Ran)



Medical members are pictured during a knee replacement surgery at Beichen Hospital of Nankai University in north China's Tianjin, Sept. 24, 2026. (Xinhua/Li Ran)

Medical members are pictured during a knee replacement surgery at Beichen Hospital of Nankai University in north China's Tianjin, Sept. 24, 2026. (Xinhua/Li Ran)



A surgeon guides the Mako robotic arm during a knee replacement surgery at Beichen Hospital of Nankai University in north China's Tianjin, Sept. 24, 2026. (Xinhua/Li Ran)

A surgeon guides the Mako robotic arm during a knee replacement surgery at Beichen Hospital of Nankai University in north China's Tianjin, Sept. 24, 2026. (Xinhua/Li Ran)