Robot-assisted knee replacement procedure performed at hospital in Tianjin

A surgeon guides the Mako robotic arm during a knee replacement surgery at Beichen Hospital of Nankai University in north China's Tianjin, Sept. 24, 2026.(Xinhua/Li Ran)
Medical members are pictured during a knee replacement surgery at Beichen Hospital of Nankai University in north China's Tianjin, Sept. 24, 2026. (Xinhua/Li Ran)
A surgeon guides the Mako robotic arm during a knee replacement surgery at Beichen Hospital of Nankai University in north China's Tianjin, Sept. 24, 2026. (Xinhua/Li Ran)
Medical members are pictured during a knee replacement surgery at Beichen Hospital of Nankai University in north China's Tianjin, Sept. 24, 2026. (Xinhua/Li Ran)
Medical members are pictured during a knee replacement surgery at Beichen Hospital of Nankai University in north China's Tianjin, Sept. 24, 2026. (Xinhua/Li Ran)
A surgeon guides the Mako robotic arm during a knee replacement surgery at Beichen Hospital of Nankai University in north China's Tianjin, Sept. 24, 2026. (Xinhua/Li Ran)