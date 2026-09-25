PHOTO / CHINA
View of Osh, Kyrgyzstan
By Xinhua Published: Sep 25, 2026 08:42 AM
This photo taken with a mobile phone shows a view of Osh, Kyrgyzstan, on Sept. 23, 2026. (Xinhua/Ding Lei)

This photo taken with a mobile phone shows a view of Osh, Kyrgyzstan, on Sept. 23, 2026. (Xinhua/Ding Lei)


People visit the Sulayman Mountain in Osh, Kyrgyzstan, Sept. 23, 2026. (Xinhua/Jiang Youlin)

People visit the Sulayman Mountain in Osh, Kyrgyzstan, Sept. 23, 2026. (Xinhua/Jiang Youlin)



This photo taken on Sept. 23, 2026 shows a museum on Sulayman Mountain in Osh, Kyrgyzstan. (Xinhua/Jiang Youlin)

This photo taken on Sept. 23, 2026 shows a museum on Sulayman Mountain in Osh, Kyrgyzstan. (Xinhua/Jiang Youlin)



People visit the Sulayman Mountain in Osh, Kyrgyzstan, Sept. 23, 2026. (Xinhua/Jiang Youlin)

People visit the Sulayman Mountain in Osh, Kyrgyzstan, Sept. 23, 2026. (Xinhua/Jiang Youlin)



This photo taken with a mobile phone shows people taking selfies on Sulayman Mountain in Osh, Kyrgyzstan, on Sept. 23, 2026. (Xinhua/Ding Lei)

This photo taken with a mobile phone shows people taking selfies on Sulayman Mountain in Osh, Kyrgyzstan, on Sept. 23, 2026. (Xinhua/Ding Lei)