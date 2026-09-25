This photo taken with a mobile phone shows a view of Osh, Kyrgyzstan, on Sept. 23, 2026. (Xinhua/Ding Lei)
People visit the Sulayman Mountain in Osh, Kyrgyzstan, Sept. 23, 2026. (Xinhua/Jiang Youlin)
This photo taken on Sept. 23, 2026 shows a museum on Sulayman Mountain in Osh, Kyrgyzstan. (Xinhua/Jiang Youlin)
People visit the Sulayman Mountain in Osh, Kyrgyzstan, Sept. 23, 2026. (Xinhua/Jiang Youlin)
This photo taken with a mobile phone shows people taking selfies on Sulayman Mountain in Osh, Kyrgyzstan, on Sept. 23, 2026. (Xinhua/Ding Lei)