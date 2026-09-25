In pics: autumn harvest in China's Heilongjiang

An aerial drone photo taken on Sept. 21, 2026 shows harvesters working in a corn field of a farm under Beidahuang Group in northeast China's Heilongjiang Province. (Photo by Xu Yingxian/Xinhua)

An aerial drone photo taken on Sept. 20, 2026 shows harvesters working in a soybean field of a farm under Beidahuang Group in northeast China's Heilongjiang Province. (Photo by Ren Baoji/Xinhua)

An aerial drone photo taken on Sept. 21, 2026 shows harvesters working in a paddy rice field of a farm under Beidahuang Group in northeast China's Heilongjiang Province. (Photo by Huang Yongxing/Xinhua)

An aerial drone photo taken on Sept. 20, 2026 shows harvesters working in a paddy rice field of a farm under Beidahuang Group in northeast China's Heilongjiang Province. (Photo by Wang Jinbin/Xinhua)

An aerial drone photo taken on Sept. 23, 2026 shows harvesters working in a soybean field of a farm under Beidahuang Group in northeast China's Heilongjiang Province. (Photo by Lu Wenxiang/Xinhua)

An aerial drone photo taken on Sept. 21, 2026 shows harvesters working in a corn field of a farm under Beidahuang Group in northeast China's Heilongjiang Province. (Photo by Zhang Hongxi/Xinhua)

An aerial drone photo taken on Sept. 23, 2026 shows a harvester working in a soybean field of a farm under Beidahuang Group in northeast China's Heilongjiang Province. (Photo by Li Shaojun/Xinhua)