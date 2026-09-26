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In pics: Date festival in Salahuddin Province, Iraq
By Xinhua Published: Sep 26, 2026 04:53 PM
Boys taste dates displayed at an annual date festival in Salahuddin Province, Iraq, on Sept. 25, 2026. (Xinhua/Khalil Dawood)

Boys taste dates displayed at an annual date festival in Salahuddin Province, Iraq, on Sept. 25, 2026. (Xinhua/Khalil Dawood)


People check dates displayed at an annual date festival in Salahuddin Province, Iraq, on Sept. 25, 2026. (Xinhua/Khalil Dawood)

People check dates displayed at an annual date festival in Salahuddin Province, Iraq, on Sept. 25, 2026. (Xinhua/Khalil Dawood)


A man checks a cluster of dates displayed at an annual date festival in Salahuddin Province, Iraq, on Sept. 25, 2026. (Xinhua/Khalil Dawood)

A man checks a cluster of dates displayed at an annual date festival in Salahuddin Province, Iraq, on Sept. 25, 2026. (Xinhua/Khalil Dawood)


Visitors evaluate dates displayed at an annual date festival in Salahuddin Province, Iraq, on Sept. 25, 2026. (Xinhua/Khalil Dawood)

Visitors evaluate dates displayed at an annual date festival in Salahuddin Province, Iraq, on Sept. 25, 2026. (Xinhua/Khalil Dawood)