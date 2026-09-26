Wuyishan National Park-themed sightseeing train attracts tourists with unique travel experience

A passenger poses for photos with the Wuyishan National Park-themed sightseeing train at Fuzhou Railway Station in Fuzhou City, southeast China's Fujian Province, on Sept. 24, 2026. With the National Day holiday approaching, the Wuyishan National Park-themed sightseeing train running between Fuzhou Railway Station in southeast China's Fujian Province and Shangrao Railway Station in east China's Jiangxi Province has attracted tourists with its unique travel experience. (Xinhua/Lin Shanchuan)

A staff member performs for passengers aboard the Wuyishan National Park-themed sightseeing train on Sept. 24, 2026. With the National Day holiday approaching, the Wuyishan National Park-themed sightseeing train running between Fuzhou Railway Station in southeast China's Fujian Province and Shangrao Railway Station in east China's Jiangxi Province has attracted tourists with its unique travel experience. (Xinhua/Lin Shanchuan)

A staff member performs for passengers aboard the Wuyishan National Park-themed sightseeing train on Sept. 24, 2026. With the National Day holiday approaching, the Wuyishan National Park-themed sightseeing train running between Fuzhou Railway Station in southeast China's Fujian Province and Shangrao Railway Station in east China's Jiangxi Province has attracted tourists with its unique travel experience. (Xinhua/Lin Shanchuan)

A staff member teaches children how to make traditional rubbings, an intangible cultural heritage craft, aboard the Wuyishan National Park-themed sightseeing train on Sept. 24, 2026. With the National Day holiday approaching, the Wuyishan National Park-themed sightseeing train running between Fuzhou Railway Station in southeast China's Fujian Province and Shangrao Railway Station in east China's Jiangxi Province has attracted tourists with its unique travel experience. (Xinhua/Lin Shanchuan)

A passenger takes photos of the scenery along the railway aboard the Wuyishan National Park-themed sightseeing train on Sept. 24, 2026. With the National Day holiday approaching, the Wuyishan National Park-themed sightseeing train running between Fuzhou Railway Station in southeast China's Fujian Province and Shangrao Railway Station in east China's Jiangxi Province has attracted tourists with its unique travel experience. (Xinhua/Lin Shanchuan)