Campaign rally held in Sao Paulo, Brazil

Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva, presidential candidate of Brazil's ruling Workers' Party, shakes hands with supporters during a campaign rally in Sao Paulo, Brazil, Sept. 26, 2026. (Photo by Paulo Lopes/Xinhua)
Brazilian Vice President Geraldo Alckmin attends Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva's campaign rally in Sao Paulo, Brazil, Sept. 26, 2026. (Photo by Paulo Lopes/Xinhua)
Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva (C), presidential candidate of Brazil's ruling Workers' Party, attends a campaign rally in Sao Paulo, Brazil, Sept. 26, 2026. (Photo by Paulo Lopes/Xinhua)
Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva (front C), presidential candidate of Brazil's ruling Workers' Party, attends a campaign rally in Sao Paulo, Brazil, Sept. 26, 2026. (Photo by Paulo Lopes/Xinhua)