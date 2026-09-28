A glimpse of Yuanyang Hani Terraces in SW China's Yunnan

Villagers harvest rice in Aichun Village of Yuanyang County in Honghe Hani and Yi Autonomous Prefecture, southwest China's Yunnan Province, Sept. 21, 2026.
Villagers harvest rice in Aichun Village of Yuanyang County in Honghe Hani and Yi Autonomous Prefecture, southwest China's Yunnan Province, Sept. 21, 2026.(Xinhua/Hu Chao)
People enjoy the scenery of terraced fields in Aichun Village of Yuanyang County in Honghe Hani and Yi Autonomous Prefecture, southwest China's Yunnan Province, Sept. 21, 2026. (Xinhua/Hu Chao)
A villager holds newly-harvested rice in Aichun Village of Yuanyang County in Honghe Hani and Yi Autonomous Prefecture, southwest China's Yunnan Province, Sept. 23, 2026. (Xinhua/Hu Chao)