Freshwater crabs enter harvest season in Yangcheng Lake, China's Jiangsu

A crab farmer displays hairy crabs newly caught in the Yangcheng Lake in Suzhou, east China's Jiangsu province, Sept. 28, 2026. This year's harvest season for China's highly sought-after freshwater crabs began on Monday in the Yangcheng Lake. (Photo by Wang Xuzhong/Xinhua)

This photo taken on Sept. 28, 2026 shows hairy crabs newly caught in the Yangcheng Lake in Suzhou, east China's Jiangsu province. This year's harvest season for China's highly sought-after freshwater crabs began on Monday in the Yangcheng Lake. (Photo by Wang Xuzhong/Xinhua)

A drone photo shows crab farmers catching hairy crabs on the Yangcheng Lake in Suzhou, east China's Jiangsu province, Sept. 28, 2026. This year's harvest season for China's highly sought-after freshwater crabs began on Monday in the Yangcheng Lake. (Photo by Wang Xuzhong/Xinhua)

An aerial drone photo shows crab farmers catching hairy crabs on the Yangcheng Lake in Suzhou, east China's Jiangsu province, Sept. 28, 2026. This year's harvest season for China's highly sought-after freshwater crabs began on Monday in the Yangcheng Lake. (Photo by Wang Xuzhong/Xinhua)