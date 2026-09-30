Various events held across China to celebrate upcoming National Day

Students dance to celebrate the upcoming National Day in Shizhong District of Zaozhuang, east China's Shandong Province, Sept. 29, 2026. Various events are held across China in celebration of the upcoming National Day. (Photo: Xinhua)
Women smooth traditional Chinese paper-cut decorations onto a glass window during an activity celebrating the upcoming National Day in Haigang District of Qinhuangdao, north China's Hebei Province, Sept. 29, 2026. Various events are held across China in celebration of the upcoming National Day. (Photo: Xinhua)
Pupils attend a gathering celebrating the upcoming National Day in Tongzhou District of Nantong, east China's Jiangsu Province, Sept. 29, 2026. Various events are held across China in celebration of the upcoming National Day. (Photo: Xinhua)
Pupils attend a gathering celebrating the upcoming National Day in Gaoqing County of Zibo, east China's Shandong Province, Sept. 29, 2026. Various events are held across China in celebration of the upcoming National Day. (Photo: Xinhua)
Students watch a dragon-dance performance in Xinghua City, east China's Jiangsu Province, Sept. 29, 2026. Various events are held across China in celebration of the upcoming National Day. (Photo: Xinhua)
Residents show ducks caught during a farming-themed fun competition in Rongjiang County, southwest China's Guizhou Province, Sept. 29, 2026. Various events are held across China in celebration of the upcoming National Day. (Photo: Xinhua)