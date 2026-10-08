Traditional equestrian festival held in Libya

Riders take part in a traditional equestrian festival in Souq al-Khamis Amsihel, Libya, Oct. 7, 2026. (Photo by Hazem Turkia/Xinhua)
Riders take part in a traditional equestrian festival in Souq al-Khamis Amsihel, Libya, Oct. 7, 2026. (Photo by Hazem Turkia/Xinhua)
Riders take part in a traditional equestrian festival in Souq al-Khamis Amsihel, Libya, Oct. 7, 2026. (Photo by Hazem Turkia/Xinhua)
Riders take part in a traditional equestrian festival in Souq al-Khamis Amsihel, Libya, Oct. 7, 2026. (Photo by Hazem Turkia/Xinhua)