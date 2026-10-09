Hainan offshore duty-free shopping booms during National Day holiday

Customers select goods at a duty-free shop in Haikou, south China's Hainan Province, Oct. 7, 2026. According to Haikou customs, the customs authority supervised offshore duty-free purchases worth 855 million yuan (about 126.8 million U.S. dollars) during the seven-day National Day holiday from Oct. 1 to 7, involving 123,000 shopping visits and 696,800 items. (Xinhua/Yang Guanyu)
A customer selects goods at a duty-free shop in Haikou, south China's Hainan Province, Oct. 7, 2026. According to Haikou customs, the customs authority supervised offshore duty-free purchases worth 855 million yuan (about 126.8 million U.S. dollars) during the seven-day National Day holiday from Oct. 1 to 7, involving 123,000 shopping visits and 696,800 items. (Xinhua/Yang Guanyu)
Customers pay bills at a duty-free shop in Haikou, south China's Hainan Province, Oct. 7, 2026. According to Haikou customs, the customs authority supervised offshore duty-free purchases worth 855 million yuan (about 126.8 million U.S. dollars) during the seven-day National Day holiday from Oct. 1 to 7, involving 123,000 shopping visits and 696,800 items. (Xinhua/Yang Guanyu)
Customers select goods at a duty-free shop in Haikou, south China's Hainan Province, Oct. 7, 2026. According to Haikou customs, the customs authority supervised offshore duty-free purchases worth 855 million yuan (about 126.8 million U.S. dollars) during the seven-day National Day holiday from Oct. 1 to 7, involving 123,000 shopping visits and 696,800 items. (Xinhua/Yang Guanyu)