Qingdao Port keeps expanding its global shipping services

A drone photo taken on Oct. 8, 2026 shows cargo ships docking at Qingdao Port in Qingdao, east China's Shandong Province. As an international shipping hub in Northeast Asia, Qingdao Port has been expanding its shipping network, adding 16 foreign trade routes so far this year. The port now operates nearly 240 foreign trade routes, connecting over 700 ports in over 180 countries and regions. (Xinhua/Li Ziheng)

An aerial drone photo taken on Oct. 8, 2026 shows a view of Qingdao Port in Qingdao, east China's Shandong Province. As an international shipping hub in Northeast Asia, Qingdao Port has been expanding its shipping network, adding 16 foreign trade routes so far this year. The port now operates nearly 240 foreign trade routes, connecting over 700 ports in over 180 countries and regions. (Xinhua/Li Ziheng)

A drone photo taken on Oct. 8, 2026 shows freight trucks at a container terminal of Qingdao Port in Qingdao, east China's Shandong Province. As an international shipping hub in Northeast Asia, Qingdao Port has been expanding its shipping network, adding 16 foreign trade routes so far this year. The port now operates nearly 240 foreign trade routes, connecting over 700 ports in over 180 countries and regions. (Xinhua/Li Ziheng)

Workers untie the mooring lines of a cargo ship at Qingdao Port in Qingdao, east China's Shandong Province, Oct. 8, 2026. As an international shipping hub in Northeast Asia, Qingdao Port has been expanding its shipping network, adding 16 foreign trade routes so far this year. The port now operates nearly 240 foreign trade routes, connecting over 700 ports in over 180 countries and regions. (Xinhua/Li Ziheng)