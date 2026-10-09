Starbucks' new flagship store in China’s Xinjiang draws day-long queues after its opening
By: Global Times | Published: Oct 09, 2026 08:22 PM
Come visit #Starbucks’ first #HeritageCulture flagship store in NW #China’s #Xinjiang region! Inspired by traditional bazaars, its facade is clad with local Xinjiang clay tiles. Inside, Atlas silk -Xinjiang’s iconic tie-dye fabric and ethnic musical instruments blend local culture with coffee vibes. #GlobalTimes reporters witnessed long queues waiting to enter ...