Sea views captured at sunrise in Rongcheng, E China

People capture sea views at sunrise in Rongcheng, east China's Shandong Province, Oct. 10, 2026. (Xinhua/Chen Yehua)
People capture sea views at sunrise in Rongcheng, east China's Shandong Province, Oct. 10, 2026. (Xinhua/Chen Yehua)
People capture sea views at sunrise in Rongcheng, east China's Shandong Province, Oct. 10, 2026. (Xinhua/Chen Yehua)
People capture sea views at sunrise in Rongcheng, east China's Shandong Province, Oct. 10, 2026. (Xinhua/Chen Yehua)
People capture sea views at sunrise in Rongcheng, east China's Shandong Province, Oct. 10, 2026. (Xinhua/Chen Yehua)