PHOTO / CHINA
Sea views captured at sunrise in Rongcheng, E China
By Xinhua Published: Oct 10, 2026 07:00 PM
People capture sea views at sunrise in Rongcheng, east China's Shandong Province, Oct. 10, 2026. (Xinhua/Chen Yehua)

People capture sea views at sunrise in Rongcheng, east China's Shandong Province, Oct. 10, 2026. (Xinhua/Chen Yehua)



People capture sea views at sunrise in Rongcheng, east China's Shandong Province, Oct. 10, 2026. (Xinhua/Chen Yehua)

People capture sea views at sunrise in Rongcheng, east China's Shandong Province, Oct. 10, 2026. (Xinhua/Chen Yehua)



People capture sea views at sunrise in Rongcheng, east China's Shandong Province, Oct. 10, 2026. (Xinhua/Chen Yehua)

People capture sea views at sunrise in Rongcheng, east China's Shandong Province, Oct. 10, 2026. (Xinhua/Chen Yehua)



People capture sea views at sunrise in Rongcheng, east China's Shandong Province, Oct. 10, 2026. (Xinhua/Chen Yehua)

People capture sea views at sunrise in Rongcheng, east China's Shandong Province, Oct. 10, 2026. (Xinhua/Chen Yehua)



People capture sea views at sunrise in Rongcheng, east China's Shandong Province, Oct. 10, 2026. (Xinhua/Chen Yehua)

People capture sea views at sunrise in Rongcheng, east China's Shandong Province, Oct. 10, 2026. (Xinhua/Chen Yehua)