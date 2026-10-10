Fiji marks its national day

The Fijian military band performs at Albert Park in Suva, Fiji, Oct. 10, 2026. October 10 marks Fiji's national day, also known as Fiji Day. (Xinhua/Bai Yongquan)
A gun salute is fired during the Fiji Day celebrations at Albert Park in Suva, Fiji, Oct. 10, 2026. October 10 marks Fiji's national day, also known as Fiji Day. (Xinhua/Bai Yongquan)
A gun salute is fired during the Fiji Day celebrations at Albert Park in Suva, Fiji, Oct. 10, 2026. October 10 marks Fiji's national day, also known as Fiji Day. (Xinhua/Bai Yongquan)
Soldiers stand in formation for inspection at Albert Park in Suva, Fiji, Oct. 10, 2026. October 10 marks Fiji's national day, also known as Fiji Day. (Xinhua/Bai Yongquan)