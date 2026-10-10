PHOTO / WORLD
Fiji marks its national day
By Xinhua Published: Oct 10, 2026 07:43 PM
The Fijian military band performs at Albert Park in Suva, Fiji, Oct. 10, 2026. October 10 marks Fiji's national day, also known as Fiji Day. (Xinhua/Bai Yongquan)

The Fijian military band performs at Albert Park in Suva, Fiji, Oct. 10, 2026. October 10 marks Fiji's national day, also known as Fiji Day. (Xinhua/Bai Yongquan)



A gun salute is fired during the Fiji Day celebrations at Albert Park in Suva, Fiji, Oct. 10, 2026. October 10 marks Fiji's national day, also known as Fiji Day. (Xinhua/Bai Yongquan)

A gun salute is fired during the Fiji Day celebrations at Albert Park in Suva, Fiji, Oct. 10, 2026. October 10 marks Fiji's national day, also known as Fiji Day. (Xinhua/Bai Yongquan)



A gun salute is fired during the Fiji Day celebrations at Albert Park in Suva, Fiji, Oct. 10, 2026. October 10 marks Fiji's national day, also known as Fiji Day. (Xinhua/Bai Yongquan)

A gun salute is fired during the Fiji Day celebrations at Albert Park in Suva, Fiji, Oct. 10, 2026. October 10 marks Fiji's national day, also known as Fiji Day. (Xinhua/Bai Yongquan)



Soldiers stand in formation for inspection at Albert Park in Suva, Fiji, Oct. 10, 2026. October 10 marks Fiji's national day, also known as Fiji Day. (Xinhua/Bai Yongquan)

Soldiers stand in formation for inspection at Albert Park in Suva, Fiji, Oct. 10, 2026. October 10 marks Fiji's national day, also known as Fiji Day. (Xinhua/Bai Yongquan)