PHOTO / WORLD
Autumn view in Vancouver
By Xinhua Published: Oct 11, 2026 10:47 AM
Autumn foliage is seen at a park in Vancouver, British Columbia, Canada, Oct. 10, 2026. (Photo by Liang Sen/Xinhua)

Autumn foliage is seen at a park in Vancouver, British Columbia, Canada, Oct. 10, 2026. (Photo by Liang Sen/Xinhua)


Autumn foliage is seen at a park in Vancouver, British Columbia, Canada, Oct. 10, 2026. (Photo by Liang Sen/Xinhua)

Autumn foliage is seen at a park in Vancouver, British Columbia, Canada, Oct. 10, 2026. (Photo by Liang Sen/Xinhua)


People walk beneath autumn foliage in Vancouver, British Columbia, Canada, Oct. 10, 2026. (Photo by Liang Sen/Xinhua)

People walk beneath autumn foliage in Vancouver, British Columbia, Canada, Oct. 10, 2026. (Photo by Liang Sen/Xinhua)


People walk along a street lined with trees displaying autumn foliage in Vancouver, British Columbia, Canada, Oct. 10, 2026. (Photo by Liang Sen/Xinhua)

People walk along a street lined with trees displaying autumn foliage in Vancouver, British Columbia, Canada, Oct. 10, 2026. (Photo by Liang Sen/Xinhua)


A woman walks her dog along a street lined with trees displaying autumn foliage in Vancouver, British Columbia, Canada, Oct. 10, 2026. (Photo by Liang Sen/Xinhua)

A woman walks her dog along a street lined with trees displaying autumn foliage in Vancouver, British Columbia, Canada, Oct. 10, 2026. (Photo by Liang Sen/Xinhua)