Autumn view in Vancouver

Autumn foliage is seen at a park in Vancouver, British Columbia, Canada, Oct. 10, 2026. (Photo by Liang Sen/Xinhua)
Autumn foliage is seen at a park in Vancouver, British Columbia, Canada, Oct. 10, 2026. (Photo by Liang Sen/Xinhua)
People walk beneath autumn foliage in Vancouver, British Columbia, Canada, Oct. 10, 2026. (Photo by Liang Sen/Xinhua)
People walk along a street lined with trees displaying autumn foliage in Vancouver, British Columbia, Canada, Oct. 10, 2026. (Photo by Liang Sen/Xinhua)
A woman walks her dog along a street lined with trees displaying autumn foliage in Vancouver, British Columbia, Canada, Oct. 10, 2026. (Photo by Liang Sen/Xinhua)