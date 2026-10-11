Autumn salt harvest underway in Lianyungang, China's Jiangsu

An aerial drone photo taken on Oct. 10, 2026 shows workers operating in salt fields in Lianyungang City, east China's Jiangsu Province. Autumn salt harvest is underway in coastal salt fields in Lianyungang. (Photo by Wang Jianmin/Xinhua)
An aerial drone photo taken on Oct. 11, 2026 shows salt fields in Lianyungang City, east China's Jiangsu Province. Autumn salt harvest is underway in coastal salt fields in Lianyungang. (Photo by Wang Chun/Xinhua)
A drone photo taken on Oct. 11, 2026 shows workers operating in a salt field in Lianyungang City, east China's Jiangsu Province. Autumn salt harvest is underway in coastal salt fields in Lianyungang. (Photo by Wang Chun/Xinhua)
A drone photo taken on Oct. 11, 2026 shows workers operating in a salt field in Lianyungang City, east China's Jiangsu Province. Autumn salt harvest is underway in coastal salt fields in Lianyungang. (Photo by Wang Chun/Xinhua)