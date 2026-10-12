Redeveloped port opens for easier cross-border travel between China's Shenzhen, Hong Kong

This photo taken on Oct. 11, 2026 shows an exterior view of the Huanggang Port in Shenzhen, south China's Guangdong Province. (Xinhua/Liang Xu)

The redeveloped Huanggang Port opened at 6:30 a.m. (local time) on Monday, streamlining cross-border passenger travel between China's Shenzhen and Hong Kong Special Administrative Region.The port operates under a co-location arrangement with a new "collaborative inspection and joint clearance" mode, allowing travelers to complete both Hong Kong and Shenzhen immigration clearance in a single queue.

This photo taken on Oct. 11, 2026 shows an exterior view of the Huanggang Port in Shenzhen, south China's Guangdong Province.(Xinhua/Liang Xu)

An aerial drone photo taken on Oct. 10, 2026 shows a view of the Huanggang Port in Shenzhen, south China's Guangdong Province. (Xinhua/Liang Xu)

This photo taken on Oct. 11, 2026 shows an exterior view of the Huanggang Port in Shenzhen, south China's Guangdong Province. (Xinhua/Liang Xu)

A panoramic aerial drone photo taken on Oct. 10, 2026 shows a view of the Huanggang Port in Shenzhen, south China's Guangdong Province.(Xinhua/Liang Xu)