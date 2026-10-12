Redeveloped port opens for easier cross-border travel between China's Shenzhen, Hong Kong

This photo taken on Oct. 11, 2026 shows an exterior view of the Huanggang Port in Shenzhen, south China's Guangdong Province. (Xinhua/Liang Xu)The redeveloped Huanggang Port opened at 6:30 a.m. (local time) on Monday, streamlining cross-border passenger travel between China's Shenzhen and Hong Kong Special Administrative Region.
This photo taken on Oct. 11, 2026 shows an exterior view of the Huanggang Port in Shenzhen, south China's Guangdong Province.(Xinhua/Liang Xu)
An aerial drone photo taken on Oct. 10, 2026 shows a view of the Huanggang Port in Shenzhen, south China's Guangdong Province. (Xinhua/Liang Xu)
This photo taken on Oct. 11, 2026 shows an exterior view of the Huanggang Port in Shenzhen, south China's Guangdong Province. (Xinhua/Liang Xu)
A panoramic aerial drone photo taken on Oct. 10, 2026 shows a view of the Huanggang Port in Shenzhen, south China's Guangdong Province.(Xinhua/Liang Xu)