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Popular pumpkin farm autumn visits in Richmond, Canada
By Xinhua Published: Oct 12, 2026 04:56 PM
A child walks among pumpkins at a farm in Richmond, British Columbia, Canada, Oct. 11, 2026. Visiting pumpkin patches is a popular autumn activity in Canada, attracting families to local farms to enjoy the harvest season. (Photo by Liang Sen/Xinhua)

A child walks among pumpkins at a farm in Richmond, British Columbia, Canada, Oct. 11, 2026. Visiting pumpkin patches is a popular autumn activity in Canada, attracting families to local farms to enjoy the harvest season. (Photo by Liang Sen/Xinhua)


People select pumpkins at a farm in Richmond, British Columbia, Canada, Oct. 11, 2026. Visiting pumpkin patches is a popular autumn activity in Canada, attracting families to local farms to enjoy the harvest season. (Photo by Liang Sen/Xinhua)

People select pumpkins at a farm in Richmond, British Columbia, Canada, Oct. 11, 2026. Visiting pumpkin patches is a popular autumn activity in Canada, attracting families to local farms to enjoy the harvest season. (Photo by Liang Sen/Xinhua)


People hold the pumpkins they selected at a farm in Richmond, British Columbia, Canada, Oct. 11, 2026. Visiting pumpkin patches is a popular autumn activity in Canada, attracting families to local farms to enjoy the harvest season. (Photo by Liang Sen/Xinhua)

People hold the pumpkins they selected at a farm in Richmond, British Columbia, Canada, Oct. 11, 2026. Visiting pumpkin patches is a popular autumn activity in Canada, attracting families to local farms to enjoy the harvest season. (Photo by Liang Sen/Xinhua)


A woman holds a pumpkin at a farm in Richmond, British Columbia, Canada, Oct. 11, 2026. Visiting pumpkin patches is a popular autumn activity in Canada, attracting families to local farms to enjoy the harvest season. (Photo by Liang Sen/Xinhua)

A woman holds a pumpkin at a farm in Richmond, British Columbia, Canada, Oct. 11, 2026. Visiting pumpkin patches is a popular autumn activity in Canada, attracting families to local farms to enjoy the harvest season. (Photo by Liang Sen/Xinhua)