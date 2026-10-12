Popular pumpkin farm autumn visits in Richmond, Canada

A child walks among pumpkins at a farm in Richmond, British Columbia, Canada, Oct. 11, 2026. Visiting pumpkin patches is a popular autumn activity in Canada, attracting families to local farms to enjoy the harvest season. (Photo by Liang Sen/Xinhua)
People select pumpkins at a farm in Richmond, British Columbia, Canada, Oct. 11, 2026. Visiting pumpkin patches is a popular autumn activity in Canada, attracting families to local farms to enjoy the harvest season. (Photo by Liang Sen/Xinhua)
People hold the pumpkins they selected at a farm in Richmond, British Columbia, Canada, Oct. 11, 2026. Visiting pumpkin patches is a popular autumn activity in Canada, attracting families to local farms to enjoy the harvest season. (Photo by Liang Sen/Xinhua)
A woman holds a pumpkin at a farm in Richmond, British Columbia, Canada, Oct. 11, 2026. Visiting pumpkin patches is a popular autumn activity in Canada, attracting families to local farms to enjoy the harvest season. (Photo by Liang Sen/Xinhua)