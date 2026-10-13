Autumn scenery of Basomtso scenic area in Nyingchi, SW China's Xizang

An aerial drone photo taken on Oct. 12, 2026 shows scenery in Basomtso scenic area, a national 5A tourist attraction, in Nyingchi, southwest China's Xizang Autonomous Region. (Photo: Xinhua)
An aerial drone photo taken on Oct. 12, 2026 shows scenery near Basomtso scenic area, a national 5A tourist attraction, in Nyingchi, southwest China's Xizang Autonomous Region. (Photo: Xinhua)
An aerial drone photo taken on Oct. 12, 2026 shows scenery in Basomtso scenic area, a national 5A tourist attraction, in Nyingchi, southwest China's Xizang Autonomous Region. (Photo: Xinhua)
An aerial drone photo taken on Oct. 12, 2026 shows scenery in Basomtso scenic area, a national 5A tourist attraction, in Nyingchi, southwest China's Xizang Autonomous Region. (Photo: Xinhua)