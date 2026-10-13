China-ASEAN Countries AI Application Cooperation Center in Nanning

Media professionals visit the China-ASEAN Countries Artificial Intelligence (AI) Application Cooperation Center in Nanning, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Oct. 12, 2026. Located in Nanning City, the China-ASEAN Countries Artificial Intelligence (AI) Application Cooperation Center serves as an important platform for south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region to implement the national AI development strategy and deepen China-ASEAN cooperation in AI. (Photo: Xinhua)
Media professionals visit the China-ASEAN Countries Artificial Intelligence (AI) Application Cooperation Center in Nanning, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Oct. 12, 2026. Located in Nanning City, the China-ASEAN Countries Artificial Intelligence (AI) Application Cooperation Center serves as an important platform for south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region to implement the national AI development strategy and deepen China-ASEAN cooperation in AI. (Photo: Xinhua)
Media professionals visit the China-ASEAN Countries Artificial Intelligence (AI) Application Cooperation Center in Nanning, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Oct. 12, 2026. Located in Nanning City, the China-ASEAN Countries Artificial Intelligence (AI) Application Cooperation Center serves as an important platform for south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region to implement the national AI development strategy and deepen China-ASEAN cooperation in AI. (Photo: Xinhua)
A visitor plays a board game with a robot at the China-ASEAN Countries Artificial Intelligence (AI) Application Cooperation Center in Nanning, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Oct. 12, 2026. Located in Nanning City, the China-ASEAN Countries Artificial Intelligence (AI) Application Cooperation Center serves as an important platform for south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region to implement the national AI development strategy and deepen China-ASEAN cooperation in AI. (Photo: Xinhua)