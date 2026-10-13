Migratory birds at Horqin National Nature Reserve

This photo taken on Oct. 12, 2026 shows migratory birds flying at sunrise at the Horqin National Nature Reserve in Horqin Right Wing Middle Banner of Hinggan League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Photo: Xinhua)
A drone photo taken on Oct. 12, 2026 shows migratory birds at the Horqin National Nature Reserve in Horqin Right Wing Middle Banner of Hinggan League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Photo: Xinhua)
A drone photo taken on Oct. 12, 2026 shows migratory birds at the Horqin National Nature Reserve in Horqin Right Wing Middle Banner of Hinggan League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Photo: Xinhua)
A drone photo taken on Oct. 12, 2026 shows migratory birds at the Horqin National Nature Reserve in Horqin Right Wing Middle Banner of Hinggan League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Photo: Xinhua)