PHOTO / CHINA
Migratory birds at Horqin National Nature Reserve
By Xinhua Published: Oct 13, 2026 01:29 PM
This photo taken on Oct. 12, 2026 shows migratory birds flying at sunrise at the Horqin National Nature Reserve in Horqin Right Wing Middle Banner of Hinggan League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Photo: Xinhua)

This photo taken on Oct. 12, 2026 shows migratory birds flying at sunrise at the Horqin National Nature Reserve in Horqin Right Wing Middle Banner of Hinggan League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Photo: Xinhua)


A drone photo taken on Oct. 12, 2026 shows migratory birds at the Horqin National Nature Reserve in Horqin Right Wing Middle Banner of Hinggan League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Photo: Xinhua)

A drone photo taken on Oct. 12, 2026 shows migratory birds at the Horqin National Nature Reserve in Horqin Right Wing Middle Banner of Hinggan League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Photo: Xinhua)



A drone photo taken on Oct. 12, 2026 shows migratory birds at the Horqin National Nature Reserve in Horqin Right Wing Middle Banner of Hinggan League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Photo: Xinhua)

A drone photo taken on Oct. 12, 2026 shows migratory birds at the Horqin National Nature Reserve in Horqin Right Wing Middle Banner of Hinggan League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Photo: Xinhua)



A drone photo taken on Oct. 12, 2026 shows migratory birds at the Horqin National Nature Reserve in Horqin Right Wing Middle Banner of Hinggan League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Photo: Xinhua)

A drone photo taken on Oct. 12, 2026 shows migratory birds at the Horqin National Nature Reserve in Horqin Right Wing Middle Banner of Hinggan League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Photo: Xinhua)