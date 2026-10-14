Scenery of Yuntai Mountain scenic spot in China's Henan

A drone photo taken on Oct. 13, 2026 shows tourists visiting Zhuyu Peak at Yuntai Mountain scenic spot in Jiaozuo, central China's Henan Province. (Photo: Xinhua)
A drone photo taken on Oct. 13, 2026 shows a view of Zhuyu Peak at Yuntai Mountain scenic spot in Jiaozuo, central China's Henan Province. (Photo: Xinhua)
An aerial drone photo taken on Oct. 13, 2026 shows tourists visiting Yuntai Mountain scenic spot in Jiaozuo, central China's Henan Province. (Photo: Xinhua)
An aerial drone photo taken on Oct. 13, 2026 shows tourists visiting Zhuyu Peak at Yuntai Mountain scenic spot in Jiaozuo, central China's Henan Province. (Photo: Xinhua)