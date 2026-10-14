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Scenery of Yuntai Mountain scenic spot in China's Henan
By Xinhua Published: Oct 14, 2026 08:49 AM
A drone photo taken on Oct. 13, 2026 shows tourists visiting Zhuyu Peak at Yuntai Mountain scenic spot in Jiaozuo, central China's Henan Province. (Photo: Xinhua)

A drone photo taken on Oct. 13, 2026 shows tourists visiting Zhuyu Peak at Yuntai Mountain scenic spot in Jiaozuo, central China's Henan Province. (Photo: Xinhua)


A drone photo taken on Oct. 13, 2026 shows a view of Zhuyu Peak at Yuntai Mountain scenic spot in Jiaozuo, central China's Henan Province. (Photo: Xinhua)

A drone photo taken on Oct. 13, 2026 shows a view of Zhuyu Peak at Yuntai Mountain scenic spot in Jiaozuo, central China's Henan Province. (Photo: Xinhua)



An aerial drone photo taken on Oct. 13, 2026 shows tourists visiting Yuntai Mountain scenic spot in Jiaozuo, central China's Henan Province. (Photo: Xinhua)

An aerial drone photo taken on Oct. 13, 2026 shows tourists visiting Yuntai Mountain scenic spot in Jiaozuo, central China's Henan Province. (Photo: Xinhua)



An aerial drone photo taken on Oct. 13, 2026 shows tourists visiting Zhuyu Peak at Yuntai Mountain scenic spot in Jiaozuo, central China's Henan Province. (Photo: Xinhua)

An aerial drone photo taken on Oct. 13, 2026 shows tourists visiting Zhuyu Peak at Yuntai Mountain scenic spot in Jiaozuo, central China's Henan Province. (Photo: Xinhua)