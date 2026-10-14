New air route launched between China, Ethiopia

A flight operated by China Southern Airlines is welcomed by a traditional water cannon salute at Addis Ababa Bole International Airport in Addis Ababa, capital of Ethiopia, on Oct. 12, 2026. A China Southern Airlines flight landed in Ethiopia on Monday night, marking the successful inaugural flight of a new and only air route operated by a Chinese carrier between China and Ethiopia. (Photo: Xinhua)
A flight operated by China Southern Airlines arrives at Addis Ababa Bole International Airport in Addis Ababa, capital of Ethiopia, on Oct. 12, 2026. A China Southern Airlines flight landed in Ethiopia on Monday night, marking the successful inaugural flight of a new and only air route operated by a Chinese carrier between China and Ethiopia. (Photo: Xinhua)
A flight operated by China Southern Airlines arrives at Addis Ababa Bole International Airport in Addis Ababa, capital of Ethiopia, on Oct. 12, 2026. A China Southern Airlines flight landed in Ethiopia on Monday night, marking the successful inaugural flight of a new and only air route operated by a Chinese carrier between China and Ethiopia. (Photo: Xinhua)
Passengers of a flight operated by China Southern Airlines arrive at Addis Ababa Bole International Airport in Addis Ababa, capital of Ethiopia, on Oct. 12, 2026. A China Southern Airlines flight landed in Ethiopia on Monday night, marking the successful inaugural flight of a new and only air route operated by a Chinese carrier between China and Ethiopia. (Photo: Xinhua)