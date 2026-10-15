Seed industry thrives in Changfeng County, China's Hefei

A staff member checks the growth of fruits and vegetables in an automated greenhouse at Anhui Jianghuai Horticulture Seeds Co., Ltd. in Changfeng County of Hefei, east China's Anhui Province, Oct. 13, 2026. Changfeng County has been making efforts to foster its leading seed enterprises by giving policy and financial support. It has also established a platform to promote forming an integrated industrial chain including breeding, propagation and marketing. (Photo: Xinhua)

A staff member checks the growth of fruits and vegetables in an automated greenhouse at Anhui Jianghuai Horticulture Seeds Co., Ltd. in Changfeng County of Hefei, east China's Anhui Province, Oct. 13, 2026. Changfeng County has been making efforts to foster its leading seed enterprises by giving policy and financial support. It has also established a platform to promote forming an integrated industrial chain including breeding, propagation and marketing. (Photo: Xinhua)

Staff members check the growth of fruits and vegetables in an automated greenhouse at Anhui Jianghuai Horticulture Seeds Co., Ltd. in Changfeng County of Hefei, east China's Anhui Province, Oct. 13, 2026. Changfeng County has been making efforts to foster its leading seed enterprises by giving policy and financial support. It has also established a platform to promote forming an integrated industrial chain including breeding, propagation and marketing. (Photo: Xinhua)

Gene-edited plants are pictured in a laboratory at Anhui Jianghuai Horticulture Seeds Co., Ltd. in Changfeng County of Hefei, east China's Anhui Province, Oct. 13, 2026. Changfeng County has been making efforts to foster its leading seed enterprises by giving policy and financial support. It has also established a platform to promote forming an integrated industrial chain including breeding, propagation and marketing. (Photo: Xinhua)