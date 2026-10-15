Aftermath of earthquake in Panama

A resident looks at his damaged house after an earthquake in Macaracas, Los Santos, Panama, Oct. 13, 2026. (Photo: Xinhua)
This photo taken on Oct. 13, 2026 shows quake-affected residents at a temporary shelter in Llana Arriba, Herrera, Panama. (Photo: Xinhua)
This photo taken on Oct. 13, 2026 shows debris of damaged houses after an earthquake in Colorada Abajo, Los Santos, Panama. (Photo: Xinhua)
This photo taken on Oct. 13, 2026 shows debris of damaged houses after an earthquake in Macaracas, Los Santos, Panama. (Photo: Xinhua)