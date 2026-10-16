Chinese Huangmei Opera artist Han Zaifen performs in Vienna, Austria

Chinese Huangmei Opera artist Han Zaifen (2nd R) performs in Vienna, Austria, Oct. 15, 2026. (Xinhua/He Canling)
Chinese Huangmei Opera artist Han Zaifen (R) performs in Vienna, Austria, Oct. 15, 2026. (Xinhua/He Canling)
Chinese Huangmei Opera artist Han Zaifen (L) performs in Vienna, Austria, Oct. 15, 2026. (Xinhua/He Canling)
Chinese Huangmei Opera artist Han Zaifen (R) poses for photos with one of the local audience after a Huangmei opera performance in Vienna, Austria, Oct. 15, 2026. (Xinhua/He Canling)